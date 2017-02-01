Навас: «Слухи о новых вратарях „Реала“ меня только мотивируют»

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал слухи о том, что в следующем сезоне «сливочные» собираются приобрести нового вратаря:

«Слухи о новых голкиперах „Реала“ меня только мотивируют. В нашей команде играют лучшие в мире игроки, и если я выступаю за „Реал“, значит, вхожу в число таких футболистов. Если в „Реал“ придёт другой вратарь, то я не буду опускать руки. Я ведь могу учиться у него так же, как учусь у Касильи и Яньеса. Я учусь благодаря телевидению у Де Хеа, Куртуа и Буффона».