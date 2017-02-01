Навас: «Слухи о новых вратарях „Реала“ меня только мотивируют»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Реал, Навас Кейлор, Касилья Кико, Яньес Рубен, Куртуа Тибо, Де Хеа Давид, Буффон Джанлуиджи
Сегодня, 07:57 | Источник: cadenaser.com | Редакция: Павел Молочный
Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас прокомментировал слухи о том, что в следующем сезоне «сливочные» собираются приобрести нового вратаря:
«Слухи о новых голкиперах „Реала“ меня только мотивируют. В нашей команде играют лучшие в мире игроки, и если я выступаю за „Реал“, значит, вхожу в число таких футболистов. Если в „Реал“ придёт другой вратарь, то я не буду опускать руки. Я ведь могу учиться у него так же, как учусь у Касильи и Яньеса. Я учусь благодаря телевидению у Де Хеа, Куртуа и Буффона».
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