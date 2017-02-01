Мутко: «РФС находится на стадии подписания договора с Кот-д'Ивуаром о проведении матча»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил о том, что РФС в ближайшее время объявит о подписании контракта о проведении товарищеского матча между сборными России и Кот-д'Ивуара:

«Мы на стадии подписания. Не думаю, что мартовская игра вызовет у нас проблемы.

С июньскими матчами сложнее - вся Европа играет. У Бразилии игра в Австралии. Они (бразильцы) очень хотят с нами сыграть, но им сложно будет прилететь к нам.

Мы все окна (для проведения товарищеских матчей) займем, будут хорошие спарринги. Хотим открывать стадионы матчами высокого уровня - и „Лужники“, и арену в Санкт- Петербурге».

Ожидается, что встреча со сборной Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре.