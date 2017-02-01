Эффенберг: «Швайнштайгер - это золотой игрок для МЮ»
Сегодня, 13:26 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг похвалил хавбека «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера, который недавно отметился голом за «красных дьяволов» в ворота «Уигана»:
«Для Бастиана было важно упорно тренироваться и предлагать клубу свои услуги в то время, когда он не играл.
Сейчас вы видите ценность Швайнштайгера. Так как он получает мало игровых минут, то, как только он вернет форму, сможет выкладываться на 100%.
Это золотой игрок для МЮ. Мне также понравилось, что он ни разу не выступил с публичным заявлением и не жаловался, что хочет сменить клуб, за все то время, что он не играл.
Конечно, он хочет играть. Надеюсь, он будет выходить на поле чаще».
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За такую зарплату и я бы молча сидел и не играл с женой-теннисисткой на пару, блин.
Уйдет летом Басти в Китай/США за ещё бОльшими деньгами. Но из МЮ выдоит всё до последней копейки и правильно сделает.