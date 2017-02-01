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Эффенберг: «Швайнштайгер - это золотой игрок для МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Швайнштайгер Бастиан
Сегодня, 13:26 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший капитан «Баварии» Штефан Эффенберг похвалил хавбека «Манчестер Юнайтед» Бастиана Швайнштайгера, который недавно отметился голом за «красных дьяволов» в ворота «Уигана»:

«Для Бастиана было важно упорно тренироваться и предлагать клубу свои услуги в то время, когда он не играл.

Сейчас вы видите ценность Швайнштайгера. Так как он получает мало игровых минут, то, как только он вернет форму, сможет выкладываться на 100%.

Это золотой игрок для МЮ. Мне также понравилось, что он ни разу не выступил с публичным заявлением и не жаловался, что хочет сменить клуб, за все то время, что он не играл.

Конечно, он хочет играть. Надеюсь, он будет выходить на поле чаще».

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