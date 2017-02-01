Бранислав Иванович - игрок «Зенита»
Сегодня, 15:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Зенита» сообщает о подписании клубом теперь уже бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича.
Трудовое соглашение между сербским футболистом и «сине-бело-голубыми» рассчитано на 2.5 года с возможностью продления еще на один год.
«„Сине-бело-голубые“ приветствуют Бранислава Ивановича в Петербурге и желают удачи в составе новой команды», - говорится в заявлении на сайте клуба с берегов Невы.
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и т.д.
- Зенит большой/великий/с историей клуб. (нужное подчеркнуть)
- В Зенит я перешел не из-за денег.
- Я счастлив в Зените (моя семья счастлива в Питере).
- У Боярского самые красивые усы.
и т.д.
Надеюсь его будут в Зените использовать как пз, не цз. Просто на фланге он лучше играет чем в центе.
ГАФ-ГАФ-ГАФ