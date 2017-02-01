Бранислав Иванович - игрок «Зенита»

Пресс-служба «Зенита» сообщает о подписании клубом теперь уже бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

Трудовое соглашение между сербским футболистом и «сине-бело-голубыми» рассчитано на 2.5 года с возможностью продления еще на один год.

«„Сине-бело-голубые“ приветствуют Бранислава Ивановича в Петербурге и желают удачи в составе новой команды», - говорится в заявлении на сайте клуба с берегов Невы.