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Бранислав Иванович - игрок «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Зенит, Иванович Бранислав
Сегодня, 15:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Зенита» сообщает о подписании клубом теперь уже бывшего защитника «Челси» Бранислава Ивановича.

Трудовое соглашение между сербским футболистом и «сине-бело-голубыми» рассчитано на 2.5 года с возможностью продления еще на один год.

«„Сине-бело-голубые“ приветствуют Бранислава Ивановича в Петербурге и желают удачи в составе новой команды», - говорится в заявлении на сайте клуба с берегов Невы.

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