Агент Ломбертса: «Луческу не сдержал своего слова»

Сантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, раскритиковал главного тренера «сине-бело-голубых» Мирчу Луческу, поскольку тот не отпустил бельгийца в другой клуб, хотя обещал это сделать, если питерцы приобретут еще одного защитника. Сегодня «Зенит» объявил о подписании бека «Челси» Бранислава Ивановича.

«Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан Иванович, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в „Зените“. Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну».