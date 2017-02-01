Агент Ломбертса: «Луческу не сдержал своего слова»
Сегодня, 17:13 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Сантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, раскритиковал главного тренера «сине-бело-голубых» Мирчу Луческу, поскольку тот не отпустил бельгийца в другой клуб, хотя обещал это сделать, если питерцы приобретут еще одного защитника. Сегодня «Зенит» объявил о подписании бека «Челси» Бранислава Ивановича.
«Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан Иванович, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в „Зените“. Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну».
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"Ненавижу, *ля, цыган! "))))))
Обещания цыгана
выглядят всегда погано:
таки что же за цыган,
если не залез в карман???