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Уткин: «Новая арена „Динамо“ по стоимости уже в 1.5 раза превышает „Крестовский“»

Соккер.Ру // Россия: стадионы, Динамо М
Сегодня, 20:09 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Комментатор Василий Уткин сообщил, что по его данным, стоимость строящейся арены московского «Динамо» уже составила порядка 1.5 млрд евро.

«Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион „Динамо“. Эта арена по стоимости превысит „Крестовский“. По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона „Динамо“ уже составляет 1,5 миллиарда евро. „Крестовский“ оценивается в 1 миллиард».

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