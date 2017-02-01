Уткин: «Новая арена „Динамо“ по стоимости уже в 1.5 раза превышает „Крестовский“»
Сегодня, 20:09 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Комментатор Василий Уткин сообщил, что по его данным, стоимость строящейся арены московского «Динамо» уже составила порядка 1.5 млрд евро.
«Думаю, мы еще больше удивимся, узнав цифры про новый стадион „Динамо“. Эта арена по стоимости превысит „Крестовский“. По моим данным, которым я верю, надеюсь, меня не обманули, стоимость стадиона „Динамо“ уже составляет 1,5 миллиарда евро. „Крестовский“ оценивается в 1 миллиард».
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Полегчает...
, что это правда , но не уверен..."
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именно это я говорил год назад,называл источник,называл суммы -однако у всех москвичей кроме мозоли о Питерском стадионе никаких других просветлений не наблюдалось)))))
И при этом деньги используются не бюджетные,в отличие от крестовского...
Там всё чисто и прозрачно по деньгам.Сначала западную трибуну оставили,наняли археологов с маленькими кисточками,очищали трибуну,там нашли скелет первого болельщика Динамо,это еще деньги,аккуратно же надо быть.
ЗЫ:А так они и не скрывали,что в ноябре 2012 года председатель совета директоров «ВТБ-Арены» Андрей Перегудов сообщил, что строительство спортивного объекта — двух залов вместе с парковкой, обойдется примерно в 650—700 миллионов долларов, а весь комплекс с прилегающей инфраструктурой — в $1,5 миллиарда.
Походу данные у Васи это сосед с интернетом.
А для втордива в самый раз!