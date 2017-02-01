Райола: «Ибрагимович любит Неаполь»

Мино Райола, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, не исключил, что в один прекрасный день его клиент может перебраться в «Наполи».

«Ибрагимович всегда был влюблен в Неаполь и страсть неаполитанцев. Он и сам вырос в семье, которая была чем-то похожа на неаполитанскую. Он знает, чего стоит любовь Неаполя, эта страсть его всегда привлекала.

Президент „Наполи“ Аурелио де Лаурентис знаком со Златаном. В случае с Ибрагимовичем никогда не знаешь, что случится завтра».

Напомним, что Ибрагимович стал лучшим игроком АПЛ в декабре по версии болельщиков.