Агент Зозули: «Называть герб Украины неонацистским символом - это удар по всей стране»

Владимир Кузьменко, агент нападающего Романа Зозули, прокомментировал ситуацию вокруг украинского нападающего. Напомним, «Райо Вальекано» арендовал Зозулю у «Бетиса», однако против этого трансфера резко выступили болельщики «пчел». Они заявили, что украинец придерживается нацистских взглядов. Поводом для этого якобы стала футболка Зозули с украинским трезубцем, в которой он прибыл в Испанию еще прошлым летом. «Райо Вальекано» пошел на поводу у фанатов и отказался от трансфера нападающего. Зозуля возвращается в «Бетис».

Однако он не сможет до лета играть ни за «Бетис», ни за любой другой клуб, потому что уже дважды менял команду. По ходу сезона он был заявлен за «Днепр», «Бетис» и «Райо Вальекано».

«Видите как получается, некоторым радикальным людям кажется, что издалека им лучше видно, что на самом деле происходит на Украине. И что они лучше знают, правильно или неправильно поступает Рома, помогая нашим военным. Ну, а называть герб Украины неонацистским символом, это вообще удар не только по Роме, но и по всей стране. Очень обидно, что всё так произошло.

Ситуация сложилась патовая: Рома не может играть ни там, ни там. Но для меня сейчас самое главное, чтобы у него всё было хорошо, и чтобы с ним ничего не произошло. Поэтому перехода в „Райо“ точно не будет. Так, как они его приняли… Если бы мы знали заранее, что такое может быть, то и разговора бы об этом переходе не заводили. И для меня, и для Ромы это стало полной неожиданностью. Я много чего видел, но такое.

Мы с Ромой приехали в офис „Райо“. Около входа уже стояли несколько болельщиков – три или четыре человека. Но потом появились ещё человек 20. Начали выкрикивать разные неприятные вещи в его адрес. Рома хотел выйти с ними поговорить, объясниться, я тоже пытался выяснить, в чём причина. Но они вообще никого и ничего не хотели слушать, продолжали обзывать его разными словами. Дошло до того, что вышел президент клуба, и они поставили ультиматум: „Он или мы“. Руководству „Райо“ эта ситуация тоже была очень неприятна, им было неудобно, что так произошло, но они дали понять, что сделать ничего не могут. И я просто забрал Рому, и мы уехали. Со стороны „Бетиса“ уже сказали: „Возвращайтесь – и всё“. Для них тоже главное, чтоб человек себя чувствовал уверенно, и чтобы произошедшее никак не повлияло на психику игрока».