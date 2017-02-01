Рейтинг@Mail.ru

Геркус: «Игорь Денисов - профессионал с большой буквы „П“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, Локомотив М, Геркус Илья, Денисов Игорь
Вчера, 23:06 | Источник: sport-english.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что очень доволен работой полузащитника команды Игоря Денисова. Права на игрока, напомним, принадлежат московскому «Динамо».

«Денисов работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы „П“.

Мы максимально близки к тому, чтобы заключить с ним полноценный контракт».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
19:48 Ловчев: «Иванович звезд с неба не хватал, но всегда был очень надежен» 8
16:58 Бушманов: «Федун с пониманием отнёсся к моему уходу из „Спартака-2“» 12
14:33 «Барселоне» отправлено предложение сыграть с «Динамо» на новом стадионе московского клуба 70
13:13 Мутко: «РФС находится на стадии подписания договора с Кот-д'Ивуаром о проведении матча» 24
04:48 Кобелев: «На сегодня у „Спартака“ лучшая атака в чемпионате России» 98
04:30 Гершкович: «„Спартаку“ нужно думать об усилении под Лигу чемпионов» 38
31 января 2017
23:44 Геркус: «„Локомотив“ продолжает искать ещё одного сильного центрфорварда» 12
21:36 Селюк: «Траоре навсегда останется в истории ЦСКА» 28
18:57 Видео Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном 29
18:49 Гаджиев: «Хочется, чтобы у Евсеева всё получилось в его тренерской карьере» 6
все материалы по этой теме
Турниры