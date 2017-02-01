Геркус: «Игорь Денисов - профессионал с большой буквы „П“»

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что очень доволен работой полузащитника команды Игоря Денисова. Права на игрока, напомним, принадлежат московскому «Динамо».

«Денисов работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы „П“.

Мы максимально близки к тому, чтобы заключить с ним полноценный контракт».