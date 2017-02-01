Геркус: «Игорь Денисов - профессионал с большой буквы „П“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Динамо М, Локомотив М, Геркус Илья, Денисов Игорь
Вчера, 23:06 | Источник: sport-english.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что очень доволен работой полузащитника команды Игоря Денисова. Права на игрока, напомним, принадлежат московскому «Динамо».
«Денисов работает достойно и очень много. Игорь соответствует образу топ-игрока, обладающего высочайшей ответственностью, самоотдачей и дисциплиной. Просто профессионал с большой буквы „П“.
Мы максимально близки к тому, чтобы заключить с ним полноценный контракт».
Другие материалы по теме:
Вчера
31 января 2017
18:57 Видео Шалимов пожелал Быстрову стать российским Буффоном 29
Или войдите через
----------------------------------------------------------------------------------------------
никак это слово провокатор!!!
Это уже оскорбление)))