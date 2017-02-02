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Моуриньо: «Я плачу куда больше штрафов, чем другие тренеры»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед0 : 0Халл СитиХалл Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Моуриньо Жозе , Клопп Юрген
Сегодня, 04:11 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0) посетовал на то, что в текущем сезоне арбитры по-разному относятся к нему и к остальным тренерам, в частности — к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу:

«Правила слишком разные. Я не хочу говорить много, потому что я и так плачу много штрафов.

Я плачу куда больше, чем остальные. Например, вчера один тренер услышал от четвертого судьи: „Мне нравятся ваши эмоции, так что нет проблем“. Сегодня я должен был сидеть спокойно или же отправился бы на трибуны. Мои эмоциональные реакции арбитрам не нравятся. Думаю, что с такой вероятностью быть оштрафованным мне лучше молчать».

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