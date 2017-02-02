Моуриньо: «Я плачу куда больше штрафов, чем другие тренеры»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после матча 23-го тура АПЛ с «Халл Сити» (0:0) посетовал на то, что в текущем сезоне арбитры по-разному относятся к нему и к остальным тренерам, в частности — к наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу:

«Правила слишком разные. Я не хочу говорить много, потому что я и так плачу много штрафов.

Я плачу куда больше, чем остальные. Например, вчера один тренер услышал от четвертого судьи: „Мне нравятся ваши эмоции, так что нет проблем“. Сегодня я должен был сидеть спокойно или же отправился бы на трибуны. Мои эмоциональные реакции арбитрам не нравятся. Думаю, что с такой вероятностью быть оштрафованным мне лучше молчать».