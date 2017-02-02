«Боруссия» может заменить Обамеянга нападающим «Атлетика» Уильямсом

Дортмундская «Боруссия» уже присматривает возможную замену форварду Пьер-Эмерику Обамеянгу на случай, если габонец летом решит покинуть немецкий клуб, на что он сам недавно намекнул.

По информации источника, «шмели» заинтересованы в приобретении нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса, который связан контрактом с баскским клубом до 2021 года.

По слухам, «Боруссия» готова заплатить «Атлетику» 50 млн евро, прописанных в контракте в качестве отступных за 22-летнего игрока.