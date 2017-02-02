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Гвардиола: «Стоит ли Агуэро привыкать к роли запасного? Нет»

Матч: Вест ХэмВест Хэм0 : 4Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Гвардиола Хосеп , Агуэро Серхио
Сегодня, 08:32 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что нападающий Серхио Агуэро в скором времени сможет вернуть себе статус игрока стартового состава «горожан»:

«Стоит ли Агуэро привыкать к роли запасного? Нет.

Мы с моим тренерским штабом принимаем решения по составу, основываясь на прошлых выступлениях игроков. Я из тех тренеров, которые любят задействовать как можно больше футболистов».

Напомним, что в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма», Агуэро появился на поле лишь на 73-й минуте.

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