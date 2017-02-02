Гвардиола: «Стоит ли Агуэро привыкать к роли запасного? Нет»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что нападающий Серхио Агуэро в скором времени сможет вернуть себе статус игрока стартового состава «горожан»:

«Стоит ли Агуэро привыкать к роли запасного? Нет.

Мы с моим тренерским штабом принимаем решения по составу, основываясь на прошлых выступлениях игроков. Я из тех тренеров, которые любят задействовать как можно больше футболистов».

Напомним, что в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма», Агуэро появился на поле лишь на 73-й минуте.