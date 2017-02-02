Гвардиола: «Стоит ли Агуэро привыкать к роли запасного? Нет»
Сегодня, 08:32 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не исключает, что нападающий Серхио Агуэро в скором времени сможет вернуть себе статус игрока стартового состава «горожан»:
«Стоит ли Агуэро привыкать к роли запасного? Нет.
Мы с моим тренерским штабом принимаем решения по составу, основываясь на прошлых выступлениях игроков. Я из тех тренеров, которые любят задействовать как можно больше футболистов».
Напомним, что в матче 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма», Агуэро появился на поле лишь на 73-й минуте.
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