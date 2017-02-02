Азар: «„Арсенал“ и МЮ - главные конкуренты „Челси“ в борьбе за титул»

Вингер «Челси» Эден Азар назвал те команды, которые, по его мнению, поборются с «синими» за победу в АПЛ в нынешнем сезоне:

«Думаю, „Арсенал“ и „Манчестер Юнайтед“ - наши главные конкуренты в борьбе за титул.

„Юнайтед“ плохо провел первую половину сезона, но в последних матчах они играют хорошо. У них хорошие игроки, сильный состав. Тренер у них тоже хороший, поэтому они должны финишировать вторыми или третьими.

„Тоттенхэм“ тоже силен. Мы проиграли им, но, на мой взгляд, МЮ опаснее. Они более опытные. Но это лишь мое мнение, я могу ошибаться».