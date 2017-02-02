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Азар: «„Арсенал“ и МЮ - главные конкуренты „Челси“ в борьбе за титул»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Ман Юнайтед, Арсенал, Азар Эден
Сегодня, 10:31 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Вингер «Челси» Эден Азар назвал те команды, которые, по его мнению, поборются с «синими» за победу в АПЛ в нынешнем сезоне:

«Думаю, „Арсенал“ и „Манчестер Юнайтед“ - наши главные конкуренты в борьбе за титул.

„Юнайтед“ плохо провел первую половину сезона, но в последних матчах они играют хорошо. У них хорошие игроки, сильный состав. Тренер у них тоже хороший, поэтому они должны финишировать вторыми или третьими.

„Тоттенхэм“ тоже силен. Мы проиграли им, но, на мой взгляд, МЮ опаснее. Они более опытные. Но это лишь мое мнение, я могу ошибаться».

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