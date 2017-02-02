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Раванелли: «„Челси“ точно выиграет Премьер-Лигу»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Конте Антонио
Вчера, 13:04 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли, в свое время поигравший в одной команде с главным тренером «Челси» Антонио Конте, не видит у «синих» соперников в борьбе за победу в нынешнем сезоне Премьер-Лиги:

«„Челси“ точно выиграет Премьер-Лигу.

Я уверен в этом, ведь у них фантастическая команда, это фантастический клуб. Но уверен я в этом из-за Антонио. У всех его команд один и тот же менталитет. Вы сами его видите. Когда игроки „Челси“ находятся на поле, то яростно сражаются за каждый мяч».

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