Гарсия: «В „Зените“ - прекрасная атмосфера, хотя слышал, что раньше с этим были проблемы»

Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубниками и атмосфере в команде:

«Из-за языкового барьера я чуть больше общаюсь с иностранцами. Не могу выделить кого-то одного, я со всеми в хороших отношениях – и с легионерами, и с русскими ребятами.

Все то время, что я в команде, здесь царит прекрасная атмосфера.

Я слышал, что еще до того, как я пришел в „Зенит“, здесь были с этим определенные проблемы, но в последние годы в команде отличный микроклимат. Все друг с другом общаются, и никаких конфликтов нет».