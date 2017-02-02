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Гарсия: «В „Зените“ - прекрасная атмосфера, хотя слышал, что раньше с этим были проблемы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Гарсия Хавьер
Вчера, 15:17 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубниками и атмосфере в команде:

«Из-за языкового барьера я чуть больше общаюсь с иностранцами. Не могу выделить кого-то одного, я со всеми в хороших отношениях – и с легионерами, и с русскими ребятами.

Все то время, что я в команде, здесь царит прекрасная атмосфера.

Я слышал, что еще до того, как я пришел в „Зенит“, здесь были с этим определенные проблемы, но в последние годы в команде отличный микроклимат. Все друг с другом общаются, и никаких конфликтов нет».

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