Гарсия: «В „Зените“ - прекрасная атмосфера, хотя слышал, что раньше с этим были проблемы»
Вчера, 15:17 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Зенита» Хавьер Гарсия рассказал о своих взаимоотношениях с одноклубниками и атмосфере в команде:
«Из-за языкового барьера я чуть больше общаюсь с иностранцами. Не могу выделить кого-то одного, я со всеми в хороших отношениях – и с легионерами, и с русскими ребятами.
Все то время, что я в команде, здесь царит прекрасная атмосфера.
Я слышал, что еще до того, как я пришел в „Зенит“, здесь были с этим определенные проблемы, но в последние годы в команде отличный микроклимат. Все друг с другом общаются, и никаких конфликтов нет».
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Конфликтов нет. Дзюба с Лодыгиным в раздевалке "Краснодара" от большой любви целовались.
Конкретизируйте, пожалуйста.
А то как спартачи, лишь бы вякнуть.
Потом по другому запоет!
Но это питерские,они все там такие!
Ради мешка денег и не такое скажут!!
ГОЛУБКИ!
АХАХАХХАХА