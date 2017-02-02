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В доме бабушки Агуэро полиция нашла 200 граммов марихуаны

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Манчестер Сити, Агуэро Серхио
Вчера, 20:36 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полиция аргентинского города Кильмес в ходе своего рейда обнаружила 200 граммов марихуаны в доме бабушки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В результате был задержан другой член семьи аргентинца, имя которого не называется. Ему предъявлены обвинения в связях с наркопреступностью.

В результате рейда по городу Кильмес полиция также обнаружила оружие, другие наркотики и украденные телефоны.

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