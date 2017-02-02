В доме бабушки Агуэро полиция нашла 200 граммов марихуаны
Вчера, 20:36 | Источник: Goal.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полиция аргентинского города Кильмес в ходе своего рейда обнаружила 200 граммов марихуаны в доме бабушки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В результате был задержан другой член семьи аргентинца, имя которого не называется. Ему предъявлены обвинения в связях с наркопреступностью.
В результате рейда по городу Кильмес полиция также обнаружила оружие, другие наркотики и украденные телефоны.
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Был такой вопрос на ежегодной прессконференции президента России:
-Вызнаете, что марихуана не вредна и т.д. и узаконите ли Вы её?
.....
Улыбнулся и ответил:- Да,знаю..,но в нашей стране пока этого делать нельзя..