В доме бабушки Агуэро полиция нашла 200 граммов марихуаны

Полиция аргентинского города Кильмес в ходе своего рейда обнаружила 200 граммов марихуаны в доме бабушки нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В результате был задержан другой член семьи аргентинца, имя которого не называется. Ему предъявлены обвинения в связях с наркопреступностью.

В результате рейда по городу Кильмес полиция также обнаружила оружие, другие наркотики и украденные телефоны.