Чалханоглу дисквалифицирован на четыре месяца
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Карлсруэ, Байер, Трабзонспор, Чалханоглу Хакан
Вчера, 21:01 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу решением Спортивного арбитражного суда дисквалифицирован на четыре месяца. В 2011 году Чалханоглу, выступая за «Карлсруэ», достиг соглашения о переходе в «Трабзонспор», однако вместо переезда в Турцию игрок продлил контракт с «Карлсруэ», а позже перешел в «Гамбург». Также футболист оштрафован на 100 тысяч евро.
В этом сезоне 22-летний игрок, которым интересовался «Челси», провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
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