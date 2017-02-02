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Чалханоглу дисквалифицирован на четыре месяца

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Карлсруэ, Байер, Трабзонспор, Чалханоглу Хакан
Вчера, 21:01 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Дмитрий Кристя

Хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу решением Спортивного арбитражного суда дисквалифицирован на четыре месяца. В 2011 году Чалханоглу, выступая за «Карлсруэ», достиг соглашения о переходе в «Трабзонспор», однако вместо переезда в Турцию игрок продлил контракт с «Карлсруэ», а позже перешел в «Гамбург». Также футболист оштрафован на 100 тысяч евро.

В этом сезоне 22-летний игрок, которым интересовался «Челси», провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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