Чалханоглу дисквалифицирован на четыре месяца

Хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу решением Спортивного арбитражного суда дисквалифицирован на четыре месяца. В 2011 году Чалханоглу, выступая за «Карлсруэ», достиг соглашения о переходе в «Трабзонспор», однако вместо переезда в Турцию игрок продлил контракт с «Карлсруэ», а позже перешел в «Гамбург». Также футболист оштрафован на 100 тысяч евро.

В этом сезоне 22-летний игрок, которым интересовался «Челси», провел 15 матчей в Бундеслиге, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.