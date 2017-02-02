Рейтинг@Mail.ru

«Интер» договорился о переходе Рикардо Родригеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Вольфсбург, Родригес Рикардо
Вчера, 21:35 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Дмитрий Кристя

«Интер» договорился с «Вольфсбургом» о летнем трансфере защитника «волков» Рикардо Родригеса, сообщают в Италии. «Нерадзурри» выплатят 22 млн евро, которые прописаны в качестве суммы отступных за 24-летнего футболиста. Швейцарец же получит в итальянском клубе пятилетний контракт с зарплатой 5 млн евро в год. Сам футболист, по слухам, отказался от предложений «Челси», «Арсенала» и ПСЖ ради миланского клуба.

В этом сезоне Родригес провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:19
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:17
Показать
Немного троллинга
  1
Вчера 23:04
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:58
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:55
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:55, редактировал 02.02.2017, 22:57
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:50
ответ пользователю Zen-Aku (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:43
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:41, редактировал 02.02.2017, 22:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:26
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:20, редактировал 02.02.2017, 22:20
ответ пользователю Zen-Aku (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:19
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 22:16
Показать
Немного троллинга
  3
Вчера 22:08
ответ пользователю Mоnоlo (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 21:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 21:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:41 Слухи Иско отказался продлевать контракт с «Реалом» 12
21:26 Слухи Касерес пройдет медосмотр в «Милане» 5
13:24 Слухи «Ювентус» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер игрока юношеской сборной Бразилии 3
10:55 Слухи МЮ достиг принципиальной договорённости с «Атлетико» о переходе Гризманна 67
08:42 На следующей неделе Колашинац пройдёт медосмотр в «Ювентусе» 5
08:11 Слухи «Боруссия» может заменить Обамеянга нападающим «Атлетика» Уильямсом 2
31 января 2017
23:55 Слухи Колкер за время потенциальной аренды в «Локомотиве» заработает 1 млн фунтов 3
16:14 Слухи Эрнанес может вернуться в «Сан-Паулу» 5
14:48 Слухи Биабиани отказался от перехода в «Челси» 7
11:59 Галлиани: «„Милан“ закончил работу на трансферном рынке» 10
все материалы по этой теме
Турниры