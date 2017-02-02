«Интер» договорился о переходе Рикардо Родригеса
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Вольфсбург, Родригес Рикардо
Вчера, 21:35 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Дмитрий Кристя
«Интер» договорился с «Вольфсбургом» о летнем трансфере защитника «волков» Рикардо Родригеса, сообщают в Италии. «Нерадзурри» выплатят 22 млн евро, которые прописаны в качестве суммы отступных за 24-летнего футболиста. Швейцарец же получит в итальянском клубе пятилетний контракт с зарплатой 5 млн евро в год. Сам футболист, по слухам, отказался от предложений «Челси», «Арсенала» и ПСЖ ради миланского клуба.
В этом сезоне Родригес провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.
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Ну а насчет Роуза я же написала " в реалиях АПЛ" вот и все. Сомневаюсь что швейцарец потянет выполнять такой объем работы который выполняет Роуз.