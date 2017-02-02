«Интер» договорился о переходе Рикардо Родригеса

«Интер» договорился с «Вольфсбургом» о летнем трансфере защитника «волков» Рикардо Родригеса, сообщают в Италии. «Нерадзурри» выплатят 22 млн евро, которые прописаны в качестве суммы отступных за 24-летнего футболиста. Швейцарец же получит в итальянском клубе пятилетний контракт с зарплатой 5 млн евро в год. Сам футболист, по слухам, отказался от предложений «Челси», «Арсенала» и ПСЖ ради миланского клуба.

В этом сезоне Родригес провел 17 матчей в Бундеслиге, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.