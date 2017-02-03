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Траоре: «В одиночку я не смогу спасти „Спортинг“ от вылета»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Спортинг Х, Траоре Ласина
Сегодня, 00:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок хихонского «Спортинга» Ласина Траоре поделился первыми впечатлениями от своего нового клуба.

«Я знаю о ситуации, в которую попала наша команда, и уверен, что вместе мы сможем её исправить, хотя это и будет нелегко. В одиночку я не смогу спасти „Спортинг“ от вылета, мы сделаем это всей командой.

Я думаю, что это великий клуб, а испанская лига отлично подходит для меня. Уже чувствую себя полноправным членом команды. Ребята тепло меня поприветствовали».

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