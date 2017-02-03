Траоре: «В одиночку я не смогу спасти „Спортинг“ от вылета»
Сегодня, 00:28 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок хихонского «Спортинга» Ласина Траоре поделился первыми впечатлениями от своего нового клуба.
«Я знаю о ситуации, в которую попала наша команда, и уверен, что вместе мы сможем её исправить, хотя это и будет нелегко. В одиночку я не смогу спасти „Спортинг“ от вылета, мы сделаем это всей командой.
Я думаю, что это великий клуб, а испанская лига отлично подходит для меня. Уже чувствую себя полноправным членом команды. Ребята тепло меня поприветствовали».
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