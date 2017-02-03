Траоре: «В одиночку я не смогу спасти „Спортинг“ от вылета»

Новичок хихонского «Спортинга» Ласина Траоре поделился первыми впечатлениями от своего нового клуба.

«Я знаю о ситуации, в которую попала наша команда, и уверен, что вместе мы сможем её исправить, хотя это и будет нелегко. В одиночку я не смогу спасти „Спортинг“ от вылета, мы сделаем это всей командой.

Я думаю, что это великий клуб, а испанская лига отлично подходит для меня. Уже чувствую себя полноправным членом команды. Ребята тепло меня поприветствовали».