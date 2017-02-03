«Ювентус» просматривает Андре Гомеша

Скауты «Ювентуса» следят за 23-летним полузащитником «Барселоны» Андре Гомешем.

Португальский хавбек перебрался в каталонский клуб из «Валенсии» летом прошлого года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми составила 100 млн евро.

В текущем сезоне испанской Примеры Гомеш принял участие в 14 матчах и сделал одну голевую передачу.