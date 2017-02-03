«Ювентус» просматривает Андре Гомеша
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Барселона, Гомеш Андре
Сегодня, 02:33 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Скауты «Ювентуса» следят за 23-летним полузащитником «Барселоны» Андре Гомешем.
Португальский хавбек перебрался в каталонский клуб из «Валенсии» летом прошлого года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми составила 100 млн евро.
В текущем сезоне испанской Примеры Гомеш принял участие в 14 матчах и сделал одну голевую передачу.
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