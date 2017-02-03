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Семак: «Если в команде есть расхлябанность и неуважение, тренер должен быть диктатором»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Семак Сергей , Луческу Мирча , Спаллетти Лучано , Виллаш-Боаш Андре , Слуцкий Леонид , Капелло Фабио , Ганчаренко Виктор
Сегодня, 07:15 | Источник: Championat.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак отметил, что строит игру команды, отталкиваясь от конкретного подбора исполнителей:

«Я не руководствуюсь абстрактными взглядами на футбол, не витаю в облаках — отталкиваюсь от конкретного подбора исполнителей, которым располагаю. Моя задача — выявить их лучшие качества и, исходя из этого, строить игру команды.

Кто из прежних учителей поздравил с назначением? Все, абсолютно все! И Луческу, и Спаллетти, и Виллаш-Боаш, и Слуцкий, и Капелло… С Виктором Михайловичем (Прим. – Ганчаренко) не одну беседу имели.

Тренер Семак — либерал или диктатор? Пусть называют кем угодно — не вижу проблемы. Руководствуюсь тем, что нужно команде. Если нет проблем с дисциплиной, зачем быть тираном? Если присутствуют расхлябанность, неуважение, значит, тренер должен быть жестким, диктатором».

Сергей Семак также признался, что Курбан Бердыев и Станислав Черчесов больше него заслуживали работать со сборной России.

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