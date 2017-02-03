В Китае готовы платить Турану 25 млн евро в год

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран готов рассмотреть предложение одного из клубов китайской Суперлиги.

По слухам, турецкому хавбеку предлагают четырехлетний контракт на 100 млн евро.

По информации источника, в ближайшие дни Туран отправит своего представителя на переговоры с китайской стороной.