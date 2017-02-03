В Китае готовы платить Турану 25 млн евро в год
Сегодня, 08:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран готов рассмотреть предложение одного из клубов китайской Суперлиги.
По слухам, турецкому хавбеку предлагают четырехлетний контракт на 100 млн евро.
По информации источника, в ближайшие дни Туран отправит своего представителя на переговоры с китайской стороной.
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