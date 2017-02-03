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В Китае готовы платить Турану 25 млн евро в год

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Туран Арда
Сегодня, 08:44 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран готов рассмотреть предложение одного из клубов китайской Суперлиги.

По слухам, турецкому хавбеку предлагают четырехлетний контракт на 100 млн евро.

По информации источника, в ближайшие дни Туран отправит своего представителя на переговоры с китайской стороной.

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