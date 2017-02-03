Пирес: «Если „Челси“ обыграет „Арсенал“, то чемпионская интрига умрёт»

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес считает, что матч 24-го тура АПЛ между «Челси» и «канонирами» сродни финалу для подопечных Арсена Венгера:

«„Арсеналу“ придется очень сложно после ужасного поражения от „Уотфорда“, но в субботу у них будет новый шанс.

Я считаю, что это финал Премьер-Лиги. Если „Челси“ обыграет „Арсенал“, то чемпионская интрига умрет.

Возможно, „Челси“ сильнее „Арсенала“, но „канонирам“ нужно верить в свои силы. Думаю, для них это последняя возможность».