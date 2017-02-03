Летом «Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу Алли
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Бавария, Алли Деле
Сегодня, 10:45 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
«Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.
Сообщается, что грядущим летом мюнхенский клуб предпримет попытку подписать 20-летнего хавбека.
Напомним, что интерес к футболисту сборной Англии проявляет ряд клубов, среди которых «Реал», «Барселона» и ПСЖ.
Другие материалы по теме:
10:36 Слухи МЮ согласовал с «Бенфикой» переход защитника Семеду 8
08:44 Слухи В Китае готовы платить Турану 25 млн евро в год 2
08:12 Слухи «Вест Хэм» готов выложить за Харта 15 млн фунтов 3
03:30 Слухи Лэмпард отказался от выгодного предложения из Китая 3
02:33 Слухи «Ювентус» просматривает Андре Гомеша 8
Вчера
23:41 Слухи Иско отказался продлевать контракт с «Реалом» 22
21:35 Слухи «Интер» договорился о переходе Рикардо Родригеса 24
21:26 Слухи Касерес пройдет медосмотр в «Милане» 6
Или войдите через