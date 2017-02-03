Рейтинг@Mail.ru

Летом «Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу Алли

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Бавария, Алли Деле
Сегодня, 10:45 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Сообщается, что грядущим летом мюнхенский клуб предпримет попытку подписать 20-летнего хавбека.

Напомним, что интерес к футболисту сборной Англии проявляет ряд клубов, среди которых «Реал», «Барселона» и ПСЖ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:17
ответ пользователю alexov222 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:11
ответ пользователю alexov222 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:08
ответ пользователю ZaZizu (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:05
ответ пользователю Karkaz (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 10:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:50
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:36 Слухи МЮ согласовал с «Бенфикой» переход защитника Семеду 8
08:44 Слухи В Китае готовы платить Турану 25 млн евро в год 2
08:12 Слухи «Вест Хэм» готов выложить за Харта 15 млн фунтов 3
03:30 Слухи Лэмпард отказался от выгодного предложения из Китая 3
02:33 Слухи «Ювентус» просматривает Андре Гомеша 8
Вчера
23:41 Слухи Иско отказался продлевать контракт с «Реалом» 22
21:35 Слухи «Интер» договорился о переходе Рикардо Родригеса 24
21:26 Слухи Касерес пройдет медосмотр в «Милане» 6
13:24 Слухи «Ювентус» согласовал с «Сан-Паулу» трансфер игрока юношеской сборной Бразилии 3
10:55 Слухи МЮ достиг принципиальной договорённости с «Атлетико» о переходе Гризманна 68
все материалы по этой теме
Турниры