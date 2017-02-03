Летом «Бавария» сделает предложение «Тоттенхэму» по трансферу Алли

«Бавария» заинтересована в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли.

Сообщается, что грядущим летом мюнхенский клуб предпримет попытку подписать 20-летнего хавбека.

Напомним, что интерес к футболисту сборной Англии проявляет ряд клубов, среди которых «Реал», «Барселона» и ПСЖ.