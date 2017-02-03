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Х. Мартинес: «Мне не нужно внимание СМИ, меня интересуют лишь победы»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Мартинес Хави
Сегодня, 11:23 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес не скрывает, что согласен выполнять черновую работу ради успехов своей команды:

«Думаю, что для того, чтобы быть „машиной“, команде нужны звездные игроки, такие как Рибери или Роббен, но нужны и те, кто находится в тени, чьи фамилии нечасто мелькают в прессе.

Я всегда стремлюсь помогать своей команде, и меня не волнует, появляюсь ли я на первых страницах газет, покупают ли люди футболки с моей фамилией. Я этого не хочу, мне это не надо. Мне лишь нужны победы, три очка, а я буду помогать „Баварии“ стать лучшей командой в мире».

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