Романцев: «Значит, авторитет у Дзюбы есть, и Луческу это почувствовал»

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал назначение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, ранее выступавшего за «Спартак», капитаном питерцев:

«Дзюба в „Зените“ полтора года? Нормально, я через полгода стал капитаном. Тут видимо, лидерские качества не только на поле, но и в быту, сказались.

Авторитет должен быть. Значит, он у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал».