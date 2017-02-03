Романцев: «Значит, авторитет у Дзюбы есть, и Луческу это почувствовал»
Сегодня, 15:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев прокомментировал назначение нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, ранее выступавшего за «Спартак», капитаном питерцев:
«Дзюба в „Зените“ полтора года? Нормально, я через полгода стал капитаном. Тут видимо, лидерские качества не только на поле, но и в быту, сказались.
Авторитет должен быть. Значит, он у Дзюбы есть. Тренер это почувствовал».
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