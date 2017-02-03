Коре покинул расположение «Локомотива»
Сегодня, 18:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Локомотив» отказался от идеи подписывать французского нападающего Александра Коре. По данным источника, игрок покинул расположение московской команды, которая проводит зимний сбор. Он принял участие в двух сборах, но, видимо, не подошел тренерскому штабу. Права на игрока принадлежат литовскому «Стумбрасу».
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Прудникова он надеюсь с собой забрал или один в Литву уехал?
Вообще непонятный пассажир.