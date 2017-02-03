Коре покинул расположение «Локомотива»

«Локомотив» отказался от идеи подписывать французского нападающего Александра Коре. По данным источника, игрок покинул расположение московской команды, которая проводит зимний сбор. Он принял участие в двух сборах, но, видимо, не подошел тренерскому штабу. Права на игрока принадлежат литовскому «Стумбрасу».