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Коре покинул расположение «Локомотива»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Локомотив М
Сегодня, 18:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Локомотив» отказался от идеи подписывать французского нападающего Александра Коре. По данным источника, игрок покинул расположение московской команды, которая проводит зимний сбор. Он принял участие в двух сборах, но, видимо, не подошел тренерскому штабу. Права на игрока принадлежат литовскому «Стумбрасу».

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