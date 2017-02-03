А. Кержаков: «Кому-то нужна почва для склок вокруг меня»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков отметил, что не планирует покидать команду, несмотря на различные слухи.

«Повредил спину на сборе в Эмиратах. На шестой день почувствовал боль в правой ноге. Думал, проблема с задней поверхностью бедра, но, когда боль ушла из ноги, оказалось, что проблема в спине. Сейчас прохожу лечение в Санкт-Петербурге, из-за чего не полетел на второй сбор. У нас много травмированных. По словам главного тренера, тем, кто не может в Испании сразу приступить к занятиям, лучше было остаться дома и восстановиться, чтобы к следующему сбору уже быть в полной физической готовности, тренироваться на сто процентов в общей группе. Уверен, к моменту возвращения команды из Испании начну с ней работать. А пока прохожу процедуры на базе, также езжу к остеопату, который вправляет мне спину, помогает разблокировать необходимые участки, из-за которых возникали болевые ощущения.

Переход в „Кайрат“? В канун Нового года переписывался с Аршавиным. Тема „Кайрата“ не поднималась. В любом случае вероятность моего перехода в казахстанский клуб равна нулю. Я много раз говорил, что счастлив в „Зените“ и хочу здесь играть. Просто кому-то нужна была почва для склок относительно меня. Из-за моего отсутствия в списке игроков, которые отправились на второй сбор, начали всплывать разные домыслы – в Интернете и так далее».