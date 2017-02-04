Логашов перешёл в «Тосно»
Сегодня, 00:01 | Источник: ФК "Тосно" | Редакция: Сергей Иванов
«Тосно» объявил о подписании контракта с защитником Арсением Логашовым. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее Логашов выступал за «Локомотив», но московский клуб решил с ним расстаться.
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