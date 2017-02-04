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Нигматуллин: «Миранчук? К ситуации с ним привел извращенный российский футбол»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Нигматуллин Руслан, Миранчук Алексей
Сегодня, 03:49 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука покинуть клуб из-за неудовлетворенных финансовых запросов игрока:

«К сожалению, извращенный российский футбол привел к тому, что „Локомотив“ не может удержать своего игрока. Я крайне разочарован решением футболиста. „Локомотив“ предлагал ему очень хорошие условия. Но он стал зависеть от третьих лиц.

Надеюсь, хавбек будет полезен в „Рубине“, который намерен его купить. И надеюсь, что он не повторит путь многих молодых российских игроков, которых испортили большие контракты».

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