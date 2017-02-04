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Моуриньо: «Некоторым игрокам МЮ нужно выйти из зоны комфорта»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 04:36 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо недоволен отношением некоторых футболистов команды к работе:

«Я не знал, что некоторым игрокам придется уживаться с психологией победителей. Желание и цель побеждать, справляться с давлением ради побед — это то, что должно быть у тебя с рождения. Но у некоторых этого нет. Им также необходимо время, чтобы выйти из зоны комфорта.

В футболе есть вещи, которые не меняются. Особенно это касается моего менталитета — желания побеждать, чувства недовольства собой, требования от себя чего-то большего. Я не принимаю ничего, что называется „хорошим“. Люди не хотят хорошего, они хотят лучшего.

Это то, за что я буду бороться каждый день с людьми, что окружают меня — игроками, помощниками, медиками, со всеми».

Ранее португальский специалист высказался о спаде прошлогоднего чемпиона АПЛ «Лестер Сити».

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