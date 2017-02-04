Клопп: «У игроков „Челси“ больше опыта, и они более сообразительны»
Сегодня, 05:41 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его игроки не настолько опытны, как футболисты лидера АПЛ «Челси»:
«Быть умным — это часть футбола. Не уверен, что к этому можно принудить, но это хорошее качество для футбола.
Игроки „Челси“ более опытны и местами более сообразительны или умны, как бы вы это не называли. Мы можем стать лучше в этом. Но мы не можем каждый день становиться лучше во всех возможных качествах».
Напомним, в предыдущем туре Премьер-Лиги «Ливерпуль» сыграл с «Челси» вничью (1:1).
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