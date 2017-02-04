Рейтинг@Mail.ru

Клопп: «У игроков „Челси“ больше опыта, и они более сообразительны»

Матч: Халл СитиХалл Сити-:-ЛиверпульЛиверпуль
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Челси, Клопп Юрген
Сегодня, 05:41 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его игроки не настолько опытны, как футболисты лидера АПЛ «Челси»:

«Быть умным — это часть футбола. Не уверен, что к этому можно принудить, но это хорошее качество для футбола.

Игроки „Челси“ более опытны и местами более сообразительны или умны, как бы вы это не называли. Мы можем стать лучше в этом. Но мы не можем каждый день становиться лучше во всех возможных качествах».

Напомним, в предыдущем туре Премьер-Лиги «Ливерпуль» сыграл с «Челси» вничью (1:1).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
04:36 Моуриньо: «Некоторым игрокам МЮ нужно выйти из зоны комфорта» 0
03:35 Слухи «Ювентус» начал переговоры с наставником «Фиорентины» Соузой 0
02:39 Конте: «Важно не забывать поражение от „Арсенала“ в первом круге» 1
02:23 Билич: «Очень высоко оцениваю Харта, но у „Вест Хэма“ есть два отличных вратаря» 1
00:37 Бенитес: «Я не уйду из „Ньюкасла“» 3
Вчера
05:51 Клопп: «Глядя на игру „Халла“ с МЮ, не могу поверить, что он идет на предпоследнем месте» 10
04:34 Слухи Манчини может сменить Билича на посту главного тренера «Вест Хэма» 5
02 февраля 2017
10:45 Фото «Краснодар» поздравил Шалимова с днём рождения 19
08:07 Спаллетти: «Тотти – футбольный Мухаммед Али» 6
07:11 Гвардиола сравнил подписание Жезуса с выбором арбуза 10
все материалы по этой теме
Турниры