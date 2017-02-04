Гаджиев: «Это'О в „Анжи“ мог штрафовать других футболистов»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне возглавляющий «Амкар», рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самуэль Это'О:

«Я знаю много фактов, а не просто слов. Кто в „Анжи“ отвечал за порядок и дисциплину? Кто был способен оштрафовать игрока за нарушение контрактных условий? Это’О. И это правильно. Командные интересы выше личных».

Напомним, камерунский форвард поделился мнением о своих бывших одноклубниках Фёдоре Смолове и Олеге Шатове.