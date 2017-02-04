Рейтинг@Mail.ru

Гаджиев: «Это'О в „Анжи“ мог штрафовать других футболистов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Анжи, Амкар, Гаджиев Гаджи , Это'О Самуэль
Сегодня, 05:54 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне возглавляющий «Амкар», рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самуэль Это'О:

«Я знаю много фактов, а не просто слов. Кто в „Анжи“ отвечал за порядок и дисциплину? Кто был способен оштрафовать игрока за нарушение контрактных условий? Это’О. И это правильно. Командные интересы выше личных».

Напомним, камерунский форвард поделился мнением о своих бывших одноклубниках Фёдоре Смолове и Олеге Шатове.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
07:15 Семак: «Если в команде есть расхлябанность и неуважение, тренер должен быть диктатором» 17
04:56 Карпин: «Конфликты с Денисовым и Зиданом утрясли за кружкой пива» 30
03:14 Семак: «Бердыев и Черчесов заслуживали работать со сборной России больше меня» 2
02 февраля 2017
Александр Чистяков
Валерий Карпин. Весёлая азбука
Давненько не давал поводов вспомнить о себе один из любимейших персонажей на «Соккер.ру». Сегодня поздравляем Валерия Карпина с днем рождения и веселимся за его счет!
Комментариев: 14
12:31 Слухи Источник: «Летом Бердыев сменит Сёмина на тренерском мостике „Локомотива“» 86
01 февраля 2017
12:07 Ананко: «Каррера воспользовался своим шансом на 100%» 33
30 января 2017
23:00 Мустафин рекомендован на должность и. о. главного тренера «Мордовии» 0
27 января 2017
21:10 Тренерский штаб ЦСКА присутствует на матче «Зенит» - «Волеренга» 31
25 января 2017
10:50 Ананко: «Наш штаб сделал всё, чтобы игроки „Спартака“ умирали на поле» 73
24 января 2017
06:04 Черевченко: «После инцидента с Тарасовым был очень жесткий разговор со Смородской» 21
все материалы по этой теме
Турниры