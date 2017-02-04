Гаджиев: «Это'О в „Анжи“ мог штрафовать других футболистов»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Анжи, Амкар, Гаджиев Гаджи , Это'О Самуэль
Сегодня, 05:54 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Павел Молочный
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев, ныне возглавляющий «Амкар», рассказал о том, какую роль в махачкалинской команде играл нападающий Самуэль Это'О:
«Я знаю много фактов, а не просто слов. Кто в „Анжи“ отвечал за порядок и дисциплину? Кто был способен оштрафовать игрока за нарушение контрактных условий? Это’О. И это правильно. Командные интересы выше личных».
Напомним, камерунский форвард поделился мнением о своих бывших одноклубниках Фёдоре Смолове и Олеге Шатове.
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