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Фарфан: «Цель „Локо“ - чемпионство в следующем году и еврокубки в этом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Локомотив М, Фарфан Джефферсон
Сегодня, 14:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о целях и задачах своего клуба.

«„Локомотив“ — это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой её легенда, тренер Юрий Сёмин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в еврокубках в этом».

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