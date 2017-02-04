Фарфан: «Цель „Локо“ - чемпионство в следующем году и еврокубки в этом»

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о целях и задачах своего клуба.

«„Локомотив“ — это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой её легенда, тренер Юрий Сёмин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в еврокубках в этом».