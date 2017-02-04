Фарфан: «Цель „Локо“ - чемпионство в следующем году и еврокубки в этом»
Сегодня, 14:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о целях и задачах своего клуба.
«„Локомотив“ — это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой её легенда, тренер Юрий Сёмин. Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в еврокубках в этом».
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А попасть в европейские кубки в этом году реально только через победу в Кубке России.
Но на этот счет у нескольких клубов, среди которых "Краснодар" и "Рубин", есть свое мнение.