Бернат подумывает об уходе из «Баварии»

Защитник «Баварии» Хуан Бернат недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер команды Карло Анчелотти. В связи с этим 23-летний игрок подумывает о смене клубной прописки. По слухам, в услугах игрока заинтересован бывшей тренер мюнхенцев, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола. В этом сезоне Бернат провел 7 матчей в Бундеслиге (4 в старте) и отметился одним ассистом.