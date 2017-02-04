Бернат подумывает об уходе из «Баварии»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Манчестер Сити, Бернат Хуан
Сегодня, 15:58 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Баварии» Хуан Бернат недоволен количеством игрового времени, которое ему предоставляет главный тренер команды Карло Анчелотти. В связи с этим 23-летний игрок подумывает о смене клубной прописки. По слухам, в услугах игрока заинтересован бывшей тренер мюнхенцев, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола. В этом сезоне Бернат провел 7 матчей в Бундеслиге (4 в старте) и отметился одним ассистом.
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