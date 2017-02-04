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Месси стал рекордсменом «Барселоны» по числу голов со штрафных

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: стадионы, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 20:30 | Источник: Твиттер Football Facts | Фото: ФК "Барселона" | Редакция: Сергей Иванов

В матче чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» (3:0) нападающий каталонцев Лионель Месси добился исторического достижения. Он забил гол прямым ударом со штрафного. Это был 27-й мяч для него с такого стандарта. Таким образом, он побил рекорд по числу голов за «Барселону» со штрафных. Прежний рекорд (26 голов) принадлежал Рональду Куману.

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