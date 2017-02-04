Месси стал рекордсменом «Барселоны» по числу голов со штрафных
Сегодня, 20:30 | Источник: Твиттер Football Facts | Фото: ФК "Барселона" | Редакция: Сергей Иванов
В матче чемпионата Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» (3:0) нападающий каталонцев Лионель Месси добился исторического достижения. Он забил гол прямым ударом со штрафного. Это был 27-й мяч для него с такого стандарта. Таким образом, он побил рекорд по числу голов за «Барселону» со штрафных. Прежний рекорд (26 голов) принадлежал Рональду Куману.
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А кто-то обновляет исторические рекорды Ла Лиги по пенальти
А кто-то обновляет исторические рекорды Ла Лиги по пенальти
Князьку стоит обдумать всё взвесить, найти правильный синегранатовый путь. Аха-ха.
Сейчас будут друг друга "ширять", аха-ха), не стой между ними, Ки Эн джин)
Раз в 50 попыток попадает.
Невероятное чутьё, отточенное мастерство. Так забивать по девяткам- я никого не припомню, хотя помню голы Круиффа, Рональдиньо, Кумана и многих других.
С его любовью к Футболу, думаю ещё Лео позабивает нам на радость!
Принесите извинения и будем квиты.
Ответ КИЭНДЖИНА
В своей жизни мы на вряд-ли еще подобного увидим
Что тут еще добавить.