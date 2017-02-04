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Силва: «Победа над „Ливерпулем“ - это фантастика»

Матч: Халл СитиХалл Сити2 : 0ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Силва Марко
Сегодня, 21:35 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Халл Сити» Марко Силва прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0).

«Это фантастика, фантастический день. Болельщики были невероятными, мы в них очень нуждаемся. Они всегда нас поддерживают. Команда показала шикарный дух, концентрацию внимания и организацию. В Премьер-Лиге очень тяжело не пропустить, особенно в матчах с такими командами, как МЮ и „Ливерпуль“. Это фантастика».

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