Силва: «Победа над „Ливерпулем“ - это фантастика»

Главный тренер «Халл Сити» Марко Силва прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0).

«Это фантастика, фантастический день. Болельщики были невероятными, мы в них очень нуждаемся. Они всегда нас поддерживают. Команда показала шикарный дух, концентрацию внимания и организацию. В Премьер-Лиге очень тяжело не пропустить, особенно в матчах с такими командами, как МЮ и „Ливерпуль“. Это фантастика».