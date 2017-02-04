«Крылья Советов» подписали Зотова из «Кубани»

Защитник Георгий Зотов, год отыгравший в «Кубани», покинул краснодарский клуб. 27-летний игрок подписал контракт с «Крыльями Советов». Детали соглашения не разглашаются. В то же время самарский клуб покинули Тимофей Маргасов и Алексей Концедалов.