«Крылья Советов» подписали Зотова из «Кубани»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Крылья Советов, Кубань, Зотов Георгий, Концедалов Алексей
Вчера, 23:14 | Источник: ФК "Крылья Советов" | Редакция: Сергей Иванов
Защитник Георгий Зотов, год отыгравший в «Кубани», покинул краснодарский клуб. 27-летний игрок подписал контракт с «Крыльями Советов». Детали соглашения не разглашаются. В то же время самарский клуб покинули Тимофей Маргасов и Алексей Концедалов.
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