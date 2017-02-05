«Наполи» забил семь мячей в ворота «Болоньи»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Наполи» обыграл на выезде «Болонью».

Болонья, стадион «Ренато Далл’Ара»

«Болонья» - «Наполи» - 1:7 (1:4)

Голы: Торосидис 36 – Гамшик 4, Инсинье 6, Мертенс 33, Мертенс 43, Гамшик 70, Гамшик 74, Мертенс 90.

Нереализованный пенальти: Дестро 26 (вратарь).

«Болонья»: Миранте (Да Коста 80), Торосидис, Майетта, Иконому, Масина, Джемаили, Крейчи, Риццо (Верди 46), Пульгар, Надь, Дестро (Петкович 68).

Главный тренер: Роберто Донадони.

«Наполи»: Пепе Рейна, Альбиоль, Гулам, Максимович, Хюсай, Гамшик, Зелиньски (Джаккерини 73), Диавара (Аллан 62), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Рог 80).

Главный тренер: Маурицио Сарри.

Предупреждения: Пульгар 11, Диавара 20, Кальехон 24, Майетта 61, Хисай 75.

Удаления: Масина 32 - Кальехон 26.

Судья: Масса (Италия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.