Та выбыл на долгий срок

Центрбек «Байера» Джонатан Та получил тяжелую травму в матче последнего тура Бундеслиги с «Гамбургом» (0:1). По результатам обследования стало ясно, что Та порвал мышцы задней поверхности бедра. Судя по всему, футболист будет вынужден пропустить несколько месяцев.

В этом сезоне 21-летний Та провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 ассист.