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Та выбыл на долгий срок

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Байер, Та Джонатан
Сегодня, 14:48 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Дмитрий Кристя

Центрбек «Байера» Джонатан Та получил тяжелую травму в матче последнего тура Бундеслиги с «Гамбургом» (0:1). По результатам обследования стало ясно, что Та порвал мышцы задней поверхности бедра. Судя по всему, футболист будет вынужден пропустить несколько месяцев.

В этом сезоне 21-летний Та провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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