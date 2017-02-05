Та выбыл на долгий срок
Сегодня, 14:48 | Источник: ФК "Байер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Центрбек «Байера» Джонатан Та получил тяжелую травму в матче последнего тура Бундеслиги с «Гамбургом» (0:1). По результатам обследования стало ясно, что Та порвал мышцы задней поверхности бедра. Судя по всему, футболист будет вынужден пропустить несколько месяцев.
В этом сезоне 21-летний Та провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Другие материалы по теме:
Вчера
03 февраля 2017
02 февраля 2017
Или войдите через