Жезус вошёл в историю «Манчестер Сити»

Открыв счет в матче 24-го тура АПЛ против «Суонси Сити», нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус вписал себя в клубную историю «горожан».

19-летний форвард стал 5-м игроком в истории «Сити», кому удалось отметиться забитыми мячами в первых двух матчах, проведенных в стартовом составе манкунианского клуба в рамках Премьер-Лиги.

Ранее подобное удавалось Джованни, Робиньо, Эммануэлю Адебайору и Кевину Де Брюйне.