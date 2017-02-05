Жезус вошёл в историю «Манчестер Сити»
Идет второй тайм
Сегодня, 17:10 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Антон Белюсь
Открыв счет в матче 24-го тура АПЛ против «Суонси Сити», нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус вписал себя в клубную историю «горожан».
19-летний форвард стал 5-м игроком в истории «Сити», кому удалось отметиться забитыми мячами в первых двух матчах, проведенных в стартовом составе манкунианского клуба в рамках Премьер-Лиги.
Ранее подобное удавалось Джованни, Робиньо, Эммануэлю Адебайору и Кевину Де Брюйне.
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