«Милан» повторил клубный антирекорд
Сегодня, 17:21 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Уступив «Сампдории» в поединке 23-го тура Серии А, «Милан» повторил клубный антирекорд.
Данное поражение стало для команды 4-м подряд во всех турнирах, это худшая серия неудач «россонери» за всю историю, которая случилась с клубом в шестой раз.
Напомним, что до проигрыша «Сампдории» «Милан» в Серии А уступал «Наполи» (1:2) и «Удинезе» (1:2). Также команда проиграла «Ювентусу» в четвертьфинале Кубка Италии.
Другие материалы по теме:
16:54 Фото «Реал» поздравил Роналду с днем рождения 67
16:28 Видео «Милан» дома проиграл «Сампдории» 28
15:51 Видео «Севилья» и «Вильярреал» голов не забивали 7
Александр Чистяков
Почему гранды АПЛ стали легкими мишенями в ЛЧ? Из-за чего в топ-матчах один боец или оба предпочитают уйти в клинч? «Соккер.ру» знает, что убивает английский футбол.
Или войдите через
Уже который год Миланцы топчатся на месте...!