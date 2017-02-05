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«Милан» повторил клубный антирекорд

Матч: МиланМилан0 : 1СампдорияСампдория
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:21 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь

Уступив «Сампдории» в поединке 23-го тура Серии А, «Милан» повторил клубный антирекорд.

Данное поражение стало для команды 4-м подряд во всех турнирах, это худшая серия неудач «россонери» за всю историю, которая случилась с клубом в шестой раз.

Напомним, что до проигрыша «Сампдории» «Милан» в Серии А уступал «Наполи» (1:2) и «Удинезе» (1:2). Также команда проиграла «Ювентусу» в четвертьфинале Кубка Италии.

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