Уступив «Сампдории» в поединке 23-го тура Серии А, «Милан» повторил клубный антирекорд.

Данное поражение стало для команды 4-м подряд во всех турнирах, это худшая серия неудач «россонери» за всю историю, которая случилась с клубом в шестой раз.

Напомним, что до проигрыша «Сампдории» «Милан» в Серии А уступал «Наполи» (1:2) и «Удинезе» (1:2). Также команда проиграла «Ювентусу» в четвертьфинале Кубка Италии.