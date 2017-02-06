«Уфа» обыграла «Урал» в контрольном матче

В рамках зимнего сбора «Уфа» в товарищеском матче обыграла «Урал» со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Игбун.

«Урал»: Арапов, Меркулов, Павленко, Новиков, Коробов (Ставпец 65), Гавтадзе, Щербаков, Глушков, Ильин (Игрок на просмотре 65), Игрок на просмотре (Конате 46), Игрок на просмотре.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Пуцко, Живоглядов, Карп, Стоцкий, Зубарев, Обляков, Батютин, Игбун.