Зе Луиш: «С Луисом Адриано нет проблем»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш выразил радость по поводу возвращения в строй после травмы и поделился мнением о работе с новичком команды Луисом Адриано.

«Счастлив, что вернулся в общую группу. Это моя первая полноценная тренировка с командой, и я очень этим доволен. Надеюсь, что смогу принять участие в товарищеских матчах. Конечно, я чувствовал себя очень плохо, когда я не мог играть – это настоящая душевная боль. Я очень переживаю по этому поводу.

Что касается Луиса Адриано, то я не вижу никаких проблем, будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у тренерского штаба, как мы будем играть, кто будет на поле. Но для меня нет никаких проблем со всеми ребятами, которые тренируются в команде».