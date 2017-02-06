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Зе Луиш: «С Луисом Адриано нет проблем»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Зе Луиш, Адриано Луис
Сегодня, 16:33 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Спартака» Зе Луиш выразил радость по поводу возвращения в строй после травмы и поделился мнением о работе с новичком команды Луисом Адриано.

«Счастлив, что вернулся в общую группу. Это моя первая полноценная тренировка с командой, и я очень этим доволен. Надеюсь, что смогу принять участие в товарищеских матчах. Конечно, я чувствовал себя очень плохо, когда я не мог играть – это настоящая душевная боль. Я очень переживаю по этому поводу. 

Что касается Луиса Адриано, то я не вижу никаких проблем, будем взаимодействовать, если тренер решит. Посмотрим, какое мнение будет у тренерского штаба, как мы будем играть, кто будет на поле. Но для меня нет никаких проблем со всеми ребятами, которые тренируются в команде».

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