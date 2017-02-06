Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Марселя» Джибриль Сиссе объявил о завершении карьеры. Он не играл с сезона-2014/15, а теперь займется работой на телевидении.

«Мне нравилось быть футболистом. Игра была частью моей жизни. Хотелось продолжить карьеру, но следует признать, что она закончена. С той же страстью я посвящу себя музыке, моде, телевидению. Буду вкладывать всю душу и сердце в свою карьеру ди-джея, продюсера, телевизионного консультанта. Спасибо болельщикам за поддержку. Приключения продолжаются, начинается другая жизнь».