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Арбитр Николаев заболел, а Егоров похудел на 15 кг за зимний перерыв

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Судейство, Николаев Алексей , Егоров Александр
Сегодня, 21:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны планы подготовки ко второй части сезона судей РФПЛ. Они проведут сборы в Турции с 7 по 21 февраля. Сборы пропустят Алексей Николаев, который заболел, и Рашид Абусуев, получивший травму. Отмечается, что за время зимнего перерыва арбитр Александр Егоров, который проводил несколько скандальных матчей в первой части сезона, похудел на 15 килограммов.

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