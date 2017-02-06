Арбитр Николаев заболел, а Егоров похудел на 15 кг за зимний перерыв
Сегодня, 21:35 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны планы подготовки ко второй части сезона судей РФПЛ. Они проведут сборы в Турции с 7 по 21 февраля. Сборы пропустят Алексей Николаев, который заболел, и Рашид Абусуев, получивший травму. Отмечается, что за время зимнего перерыва арбитр Александр Егоров, который проводил несколько скандальных матчей в первой части сезона, похудел на 15 килограммов.
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Мясным угождать сейчас будет)
Вот сейчас Федун очень напрягся!