Бакка: «У меня нет проблем с Монтеллой, я был зол из-за замены»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка опроверг слухи о том, что у него конфликт с наставником команды Винченцо Монтеллой. Колумбиец был заменен в проигранном «Сампдории» матче, чем выразил недовольство.

«У меня нет проблем с тренером. Просто так случилось, что он убрал меня, и я был зол, ведь мы проигрывали. А я хотел остаться на поле и помочь команде. Это было его решение, а я был под адреналином от игры. Потом все уладилось. Мы с ним поговорили. Я должен уважать решение тренера и работать дальше. Я был неправ. Сказал тренеру, что допустил ошибку. Команде обещал оплатить ужин в качестве расплаты».