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Бакка: «У меня нет проблем с Монтеллой, я был зол из-за замены»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Милан, Бакка Карлос, Монтелла Винченцо
Вчера, 23:32 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Нападающий «Милана» Карлос Бакка опроверг слухи о том, что у него конфликт с наставником команды Винченцо Монтеллой. Колумбиец был заменен в проигранном «Сампдории» матче, чем выразил недовольство.

«У меня нет проблем с тренером. Просто так случилось, что он убрал меня, и я был зол, ведь мы проигрывали. А я хотел остаться на поле и помочь команде. Это было его решение, а я был под адреналином от игры. Потом все уладилось. Мы с ним поговорили. Я должен уважать решение тренера и работать дальше. Я был неправ. Сказал тренеру, что допустил ошибку. Команде обещал оплатить ужин в качестве расплаты».

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