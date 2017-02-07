Рейтинг@Mail.ru

Бубнов: «Бельерин просто врезался в локоть Алонсо. Нарушения не было»

Матч: ЧелсиЧелси3 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Бубнов Александр , Алонсо Маркос, Бельерин Эктор
Сегодня, 07:53 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизод столкновения защитников «Челси» и «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ при борьбе за верховой мяч. На 14-й минуте встречи игрок «канониров» Эктор Бельерин получил удар в голову локтем со стороны Маркоса Алонсо.

«Там фола не было. Спорить можно до бесконечности. Мы посмотрели этот момент в замедленной записи. Алонсо не делал движения локтем. Они почти одновременно стали выпрыгивать, и расстояние между ними было достаточно большое. Алонсо прыгал с разбега, он изначально имел преимущество. И он как прыгнул с согнутыми в локтях руками, так их положение и не менял. Он изначально их поднятыми держал. А защитник „Арсенала“ просто врезался ему в локоть. А Алонсо мог более серьезную травму ему нанести, если делал движение рукой.

Алонсо мог и не видеть соперника, так как был сконцентрирован на мяче. Такое бывает. К примеру, когда вратарь ЦСКА Перхун столкнулся с нападающим „Анжи“ Будуновым. Тогда оба шли на мяч, а в итоге все завершилось смертью вратаря. Судья в эпизоде со столкновением Бельерина разобрался четко», — отметил Бубнов.

Лондонское дерби завершилось победой «Челси» со счетом 3:1. Ранее сообщалось, что Бельерин в результате столкновения с Алонсо получил травму головы. 

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
05:38 Бубнов: «У ЦСКА идет более цельная подготовка, чем у „Зенита“» 12
03:12 Бубнов: «Капитаном должен быть более авторитетный игрок, чем Дзюба» 18
01:56 Шишкин: «„Краснодар“ постарается сделать все, чтобы остановить „Спартак“» 18
01:17 Бубнов: «Карпин называл Кариоку чуть ли не лучшим опорником в Европе» 9
00:38 Газизов: «Когда-нибудь „Уфа“ будет топовым клубом» 7
Вчера
18:36 Иванович: «Переезд в Россию в 2006 году - одно из самых значимых событий в моей карьере» 22
14:48 Агент: «Миранчука на 100% в „Локомотиве“ не будет» 71
12:55 Эрнани: «Моим идолом и кумиром был Кака» 15
12:10 «Динамо»: «Вопрос о выкупе Панченко у ЦСКА будет решаться ближе к лету» 46
11:18 Романцев: «При мне в „Спартаке“ вводили штрафы от скуки» 41
все материалы по этой теме
Турниры