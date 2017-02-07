Бубнов: «Бельерин просто врезался в локоть Алонсо. Нарушения не было»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал эпизод столкновения защитников «Челси» и «Арсенала» в матче 24-го тура АПЛ при борьбе за верховой мяч. На 14-й минуте встречи игрок «канониров» Эктор Бельерин получил удар в голову локтем со стороны Маркоса Алонсо.

«Там фола не было. Спорить можно до бесконечности. Мы посмотрели этот момент в замедленной записи. Алонсо не делал движения локтем. Они почти одновременно стали выпрыгивать, и расстояние между ними было достаточно большое. Алонсо прыгал с разбега, он изначально имел преимущество. И он как прыгнул с согнутыми в локтях руками, так их положение и не менял. Он изначально их поднятыми держал. А защитник „Арсенала“ просто врезался ему в локоть. А Алонсо мог более серьезную травму ему нанести, если делал движение рукой.

Алонсо мог и не видеть соперника, так как был сконцентрирован на мяче. Такое бывает. К примеру, когда вратарь ЦСКА Перхун столкнулся с нападающим „Анжи“ Будуновым. Тогда оба шли на мяч, а в итоге все завершилось смертью вратаря. Судья в эпизоде со столкновением Бельерина разобрался четко», — отметил Бубнов.

Лондонское дерби завершилось победой «Челси» со счетом 3:1. Ранее сообщалось, что Бельерин в результате столкновения с Алонсо получил травму головы.