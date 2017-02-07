Манчини может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»

По информации итальянских СМИ, в «Милане» задумываются над тем, чтобы сменить главного тренера будущим летом.

По слухам, будущий генеральный директор «россонери» Марко Фассоне и будущий спортивный директор команды Массимо Мирабелли, которые в свое время работали в «Интере», лоббируют кандидатуру экс-наставника «нерадзурри» Роберто Манчини.

При этом нынешние боссы «Милана» довольны работой нынешнего рулевого команды Винченцо Монтеллы, однако смена власти в клубе может привести и к изменениям на тренерском мостике команды.