Иньеста, Бускетс и Пике могут сыграть против «Атлетико»

Полузащитники «Барселоны» Андрес Иньеста и Серхио Бускетс, а также защитник Жерар Пике полностью восстановились от повреждений и имеют шанс принять участиие в ответном полуфинальном поединке Кубка Испании против «Атлетико».

Напомним, что в первом матче «Барселона» на выезде одолела мадридский клуб со счетом 2:1.