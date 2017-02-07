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Иньеста, Бускетс и Пике могут сыграть против «Атлетико»

Матч: БарселонаБарселона-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Сегодня, 23:00
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Иньеста Андрес, Бускетс Серхио, Пике Жерар
Сегодня, 14:39 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитники «Барселоны» Андрес Иньеста и Серхио Бускетс, а также защитник Жерар Пике полностью восстановились от повреждений и имеют шанс принять участиие в ответном полуфинальном поединке Кубка Испании против «Атлетико».

Напомним, что в первом матче «Барселона» на выезде одолела мадридский клуб со счетом 2:1.

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ответ пользователю Серёжа. Очень приятно (раскрыть)
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Сегодня 15:10, редактировал Сегодня 15:10
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